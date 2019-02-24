راغب علامة يستجم في باريس على الدراجة الهوائية – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــــرد: يتواجد السوبر ستار راغب علامة في العاصمة الفرنسية بإجازة قصيرة يستجم فيها بعيدًا عن ضغوط العمل والتحضيرات. ونشر راغب علامة صورة جديدة له ظهر فيها على الدراجة الهوائة أمام برج إيفل وكتب بتعليقه عليها: “باريس يا زهرة الحرية”. على صعيد آخر، يحصد راغب علامة خلال الفترة الراهنة أصداء أغنيته الجديدة “ردلي كلماتي” التي أطلقها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب وقد حقق العمل أكثر من مليوني مشاهدة في فترة زمنية قصيرة جدًا.

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