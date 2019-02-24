هذه الأغنية الأكثر مشاهدة في ألبوم أنغام الجديد

متابعة بتجـــــــــــــرد: تصدّرت أغنية “يا ريتك فاهمني” للنجمة المصري أنغام، ترتيب أغاني ألبومها الجديد “حالة خاصة جدًا”، الذي طرحته مؤخرًا بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. وحققت أغنية “يا ريتك فاهمني” مليون مشاهدة على يوتيوب، لتنتزع صدارة الأغاني الأكثر استماعًا في الألبوم. ويضم ألبوم أنغام 14 أغنية جديدة وهي “حالة خاصة جدًا”، “ياريتك فاهمني”، “هتقول لربنا ايه”، “حبايبنا”، “على حسك في أيامي”، “ولا دبلت”، “بقول نسياك”، “نزوة”، “بتوصفني بتكسفني”، “هدنة”، “اساميك الكتيرة”، “مطمنة”، “ليلى”، و”هبدأ من الآخر”. لمشاهدة فيديو أغنية “يا ريتك فاهمني”:

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