ما الذي يجمع مالوما بـ مادونا؟ – بالصور

متابعة بتجـــــــــــــرد: نشر النجم الكولومبي العالمي مالوما صورًا جديدة تجمعه مع ملكة البوب مادونا عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

ولم يكشف مالوما عمّا يجمع بينه وبين مادونا، فأرجحت بعض المواقع الفنية الأجنبية أنّهما قد يقدّمان أغنية مشتركة على طريقة الديو في الفترة المقبلة.

وكان مالوما قد التقى مادونا للمرّة الأولى في كواليس حفل توزيع جوائز AVMs الذي أقيم بمدينة نيويورك الأمريكية.