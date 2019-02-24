متابعة بتجـــــــــــــرد: نشر النجم الكولومبي العالمي مالوما صورًا جديدة تجمعه مع ملكة البوب مادونا عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.
ولم يكشف مالوما عمّا يجمع بينه وبين مادونا، فأرجحت بعض المواقع الفنية الأجنبية أنّهما قد يقدّمان أغنية مشتركة على طريقة الديو في الفترة المقبلة.
وكان مالوما قد التقى مادونا للمرّة الأولى في كواليس حفل توزيع جوائز AVMs الذي أقيم بمدينة نيويورك الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر ما الذي يجمع مالوما بـ مادونا؟ – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.