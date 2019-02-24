من الرئيس سعد الحريري إلى نادين لبكي..

متابعة بتجــــــــــــرد: هنأ رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، المخرجة اللبنانية نادين لبكي، بعد ترشيح فيلمها “كفر ناحوم” لنيل جائزة الأوسكار ضمن مسابقة (أفضل فيلم أجنبي – غير ناطق بالإنجليزية).

وكتب سعد الحريري في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “أتمنى كل التوفيق لنادين لبكي وطاقم فيلم “كفرناحوم” في ترشيحها لجائزة أوسكار. قلوبنا معك وكل لبنان فخور بك نادين لبكي”.

وتدور أحداث الفيلم في أحياء بيروت الفقيرة، وتتناول قصة الطفل “زين” الذي يقاضي والديه اللذين أنجبا عددًا كبيرًا من الأطفال، قائلًا للقاضي من خلال الفيديو الذي نشر سابقاً كإعلان رسمي للعمل: “بدّي قاضي أهلي لأن خلّفوني”.

الجدير ذكره أن فيلم “كفرناحوم” فاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان “كان السينمائي الدولي”، كما فاز بجائزة الجمهور في مهرجان “سراييفو الدولي” بالبوسنة والهرسك، وجائزة الجمهور في مهرجان “ملبورن” في أستراليا، وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان “النرويج السينمائي الدولي”، وجائزة الجمهور التفضيلية في مهرجان “كالغاري” في كندا، وجائزة أفضل ممثل للطفل زين الرفيع، وجائزة لجنة تحكيم الشباب لأفضل فيلم في “مهرجان أنطاليا”.

ومن المقرر أن يقام حفل الأوسكار مساء اليوم في 24 شباط/فبراير على مسرح دولبي بولاية لوس انجلوس الأمريكية.