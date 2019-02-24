استمع إلى أغنية وائل جسار الجديدة “شكله بيهزر”

متابعة بتجـــــــــــــرد: طرح النجم اللبناني وائل جسار أغنية جديدة بعنوان “شكله بيهزر” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وموقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. الأغنية مصرية راقصة وهي من كلمات محمد البوغة، ألحان محمود خيامي وتوزيع أحمد عادل. الجدير ذكره أن أغنية “شكله بيهزر” حققت رواجًا واسعًا منذ إطلاقها رسميًا حيث تخطى الفيديو الرسمي الخاص بها الربع مليون مشاهدة في ساعات معدودة. لمشاهدة فيديو أغنية “شكله بيهزر”:

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