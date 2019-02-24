نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 1 ساعة مضت التعليقات على الجسمي يحتفل مع طلاب جامعة الشرق الأوسط الأميركية بالعيد الوطني للكويت مغلقة

متابعة بتجــــــــــــــرد: أحيا النجم الإماراتي حسين الجسمي حفلًا شبابيًا وطنيًا في جامعة الشرق الأوسط الأميركية (AUM) بمناسبة اليوم الوطني لدولة الكويت.

وحضر الحفل أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة، لم يتوقفوا عن الغناء والتفاعل مع كل أغنية قدمها الجسمي برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة وليد فايد.

وقدّم الجسمي في الحفل مجموعة كبيرة من روائع أغنياته، على خشبة المسرح الذي أعد في الهواء الطلق في ملعب كرة القدم بالجامعة، فرحب بالجميع وشكرهم على دعوتهم له للوقوف أمام الجيل الجديد من أبناء المستقبل.

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ووصف الجسمي الحفل، بالسهرة الحماسية الممتعة التي حملت كل معاني الفرح والسعادة والوطنية، كما وأكد حرصه الدّائم على الإهتمام بهذا الجيل من الطلاب والشباب عند إختيار وتقديم الأعمال الغنائية بجميع ألوانها الموسيقية.

الجدير ذكره أنه تم إطلاق “هاشتاغ” خاص بالحفل في جامعة (AUM)، حمل عنوان #الجسمي_في_AUM ، حظي بتفاعل كبير من الطلاب والطالبات، قبل الحفل وأثنائه وبعد انتهائه، واحتلّ المركز الأول Trend في دولة الكويت.