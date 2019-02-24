بالفيديو.. أحمد حلمي يقلد مايكل جاكسون في مشهد كوميدي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قلد الفنان المصري أحمد حلمي حركات النجم العالمي مايكل جاكسون، خلال الحلقة الثانية من برنامج Arabs Got Talent، في مشهد كوميدي أثار ضحك الجماهير.

البداية كانت بتقليد الطفل التونسي ياسين الحبوبي، المشارك في البرنامج، حركات الراحل مايكل جاكسون، وعبرت لجنة التحكيم عن إعجابها بأدائه، وبعد تقديم الفنان أحمد حلمي التحية لرقصة الطفل، فاجأته الفنانة اللبنانية نجوى كرم بطلبها تقليده جاكسون.

وطلبت كرم من مخرج البرنامج تشغيل الموسيقى لحلمي، الذي قلد أيضا رقصة جاكسون، وحاول مجاراة الحركات مع الطفل، وزادت نجوى من كوميدية الموقف بالكبس على أزرار الرفض أمامها وعلي جابر وحلمي نفسه.

الموسم السادس من برنامج اكتشاف المواهب Arabs Got Talent يعرض يوم السبت من كل أسبوع على شاشة MBC، ويحظى بنسبة مشاهدة كبيرة.