مرض عضال يهدد الموسيقي بيتر فرامبتون بالحرمان من العزف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الموسيقي الأمريكي البريطاني بيتر فرامبتون، السبت، عن إصابته بمرض انتكاسي نادر يؤثّر على عضلاته قد يحول دون عزفه الجيتار، مشيرا إلى أن جولته المقبلة ستكون الأخيرة له.

وقال الفنان الذي يُعَد ألبومه "فرامبتون كامز ألايف" الصادر سنة 1976 من تسجيلات العروض المباشرة الأكثر مبيعا في العالم، في تصريحات لمحطة "سي بي إس نيوز" إنه يعزف قدر المستطاع منذ تشخيص إصابته بالتهاب العضل وهو مرض عضال.

وأضاف عازف الجيتار الحائز جائزة جرامي: "أنتجنا 33 معزوفة جديدة منذ أكتوبر/تشرين الأول، ولا يخفى عليكم أنني أرغب في تسجيل أكبر عدد من الأعمال".

وكشف فرامبتون البالغ من العمر 68 عاما عن أنه علم بمرضه بعد سقوطه على المسرح قبل 3 سنوات.

وسيخصّص جزء من عائدات جولته الوداعية للمعهد الطبي حيث يلقى العلاج، بحسب ما أفاد الموسيقي لمجلّة "رولينج ستون".