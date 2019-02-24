انطلاق مهرجان "دبا الحصن" للمسرح الثنائي في الإمارات الأربعاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنطلق الدورة الرابعة من مهرجان "دبا الحصن" للمسرح الثنائي، الأربعاء، تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتشهد فعاليات المهرجان عددا من الندوات النقدية، التي تقرأ وتناقش جماليات ودلالات العروض المسرحية المشاركة، وتنظم هذه الندوات بصفة يومية بعد تقديم العرض مباشرة في المركز الثقافي لمدينة دبا الحصن الإماراتية.

مهرجان "دبا الحصن" للمسرح الثنائي تنظمه إدارة المسرح في دائرة الثقافة، وهو مهرجان متخصص بالعروض المسرحية الثنائية "الديو-دراما"، التي تنهض جمالياتها على التقاطب الدرامي القائم بين شخصيتين فوق الخشبة.