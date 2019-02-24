نوال الكويتية بستايل أحلام وسيرين عبدالنور بوزن زائد.. إطلالات النّجمات لهذا الأسبوع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم قلّة المناسبات هذا الأسبوع، إلّا أنّه لم يخلُ من إطلالات، اختارتها النجمات من أزياء راقية، وفساتين فاخرة، تقودنا إلى آخر صيحات الموضة، إليكِ تفاصيلها:

أصالة

حضرتْ المطربة السورية، حفل هلا فبراير في الكويت، بفستان من دار تيما عابد، يغوص في تفاصيل التطريزات، والشك، ومزيّن بأحجار الشوروفسكي والألماس. تصميم مليء بالتفاصيل، ومتعدّد الأقمشة، وبستايل خارج عن المألوف، لم يبدُ مناسبًا لأصالة، التي تتمتّع بقامة قصيرة، وقطعة جسدية صغيرة نسبيًا، حيث جعلها تبدو، كطفلة غارقة بفستان ضخم.

ميريام فارس

اختارتْ فستانًا ورديًا، بقماش الحرير، في أحدث جلسات التصوير، التي خضعتْ لها. إطلالة كلاسيكية بسيطة، بدت أقرب إلى ملابس النّوم ربّما.

نوال الكويتية

من توقيع المصمّم اللبنانيّ، زهير مراد، ظهرتْ الفنانة الكويتية بفستان ورديّ، ناسب لون بشرتها، وجعلها تبدو كالفتاة العشرينية، لكنّ التصميم جعل المنطقة العلوية من جسد نوال، تبدو أكثر ضخامة، نسبة إلى أكمام الفستان المنتفخة، والمليئة بالكشاكش. كما أنّ ستايلها جاء مشابهًا لستايل صديقتها أحلام، من حيث اختيار المصمّم، وأسلوب جلسة التصوير.

نجوى كرم

هذه المرّة، اختارتْ نجوى، التصميم القصير، من دار أزياء ألبيرتا فيريتي. فارتدت فستانًا ناعمًا، وبسيطًا، بقصّة الكتف الواحدة، بدا جميلاً، إلا أنّه جعل نجوى تبدو أكثر قصرًا، فالفساتين الطويلة، تعطيها طولاً أكثر.

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نوال الزغبي

في حفلها بالكويت، اختارتْ نوال، لونها الذي لا تستغني عنه، بجمبسوت من لابرجوازي، فكان التصميم مملاً، واللون أكثر مملاً. فنوال دائمًا ما تختار القصّة ذاتها.

سيرين عبدالنور

تصميم لامع بلون استثنائيّ للفناة اللبنانية، في عيد ميلاد نجوى كرم، الفستان ناسب لون بشرة سيرين، لكنّه زاد بعض الكيلوغرامات إلى القسم السفليّ من جسمها.

درة

من المصرية، مرمر حليم، اختارتْ الفنانة التونسية، فستانًا بلون الأوف وايت، مزينًا بالنجوم، بدا كبيرًا عليها من المنطقة العلوية، ومُغلق بشكل مبالغ فيه، فبدتْ عادية.

أنابيلا هلال

تصميم الفستان، الذي اعتمدته أنابيلا، في آخر حلقات ديو المشاهير، ليس جديدًا، فقد رأيناه على كثير من النجمات في المواسم المنصرمة، إلا أنّ لون الفستان بدا استثنائيًا، حيث لم يسبقْ لأنبيلا، وأنْ اختارتْ هذا اللّون الهادىء، الذي ناسب لون بشرتها، بشكل واضح.