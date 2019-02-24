فرح الهادي بـ"لوك" جديد.. ومي العيدان: "لن تصبحي مودل روز"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأتْ الفنانة الكويتية، فرح الهادي، الجمهور بـ"نيولوك"، ظهرتْ فيه بشكل مختلف، إذْ قامت بتغيير لون شعرها إلى الأصفر، وتخلّتْ عن الأسود.

ونشرتْ الإعلامية الكويتية، مي العيدان، عبر صفحتها على إنستغرام، الفيديو الذي تستعرض فيه فرح الهادي "النيولوك"، الخاصّ بها، واتّهمتها بتقليد الفاشينيستا السعودية، مودل روز.

وكتبتْ مي العيدان: "نيولوك فرح سعد فرحان هادي.. حبيت بس لن تصبحي مودل روز الفرق شاسع بينكما.. لا تكررينها أوكي بيبي".

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وكانت الفنانة فرح الهادي، قد نشرت فيديو، يكشف تفاصيل "النيولوك"، كما رصدتْ ردّ فعل زوجها، الفنان عقيل الرئيسي، الذي أصيب بذهول شديد بعد رؤيتها، وقال، إنّه لم يتعرّفْ عليها في البداية، من شدّة تغييرها.

وشنت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، من قبل، هجومًا عنيفًا على النجمين "فرح الهادي وعقيل الرئيسي"، بسبب تنظيمهما حفل زفاف ثانٍ لهما، بمناسبة ذكرى زواجهما الأوّل، لافتة، إلى أنّهما يسعيان لتحقيق مكسب ماليّ فقط، لا غير.

وانتقدتْ الإعلامية الكويتية الشّهيرة، عبر صفحتها في إنستغرام، حفل الزّفاف، قائلة: "الزفاف الثاني لفرح الهادي و عقيل الرئيسي.. إذا اللي قاعد يتكلم مجنون المستمع عاقل بسأل شنو حكاية الإنسان يقيم حفل زفاف مرة ثانية لكن واضح من أجل الشو وتجميع سبوتسرات يعني حسبة تجارية السالفة".