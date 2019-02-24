زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم يصدم جمهورها

أعلن منذ أيام زواج أنغام من الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم مما أثار مجموعة من التساؤلات لدى جمهورها منها , لماذا لم تعلن أنغام هذا الزواج مثلما فعلت نجمات جيلها من المطربات منهم شيرين , ودائمًا كانت أنغام تفرض حائط سد على حياتها الخاصة وقد تزوجت أنغام 4 زيجات حتى الآن.

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وتزوجت أنغام من قبل مهندس الصوت المصري مجدي عارف وأنجبت منه ابنها الأكبر عمر , واستمر الزواج 6 سنوات إلى أن انتهى عام2001 وهذه الزيجه أحدثت مشكلة مع والد الفنانة أنغام الموسيقار محمد علي سليمان الذي طلب من عريس ابنته مجموعة من الطلبات الكثيرة مما رأت أنغام وقتها أن والدها يضع العراقيل أمام زواجها واستطاعت أن تتزوج زوجها الأول .

وعقدت قرانها في عام 2004 على الموزع الموسيقي الكويتي فهد، الذي شاركها في تصوير فيديو كليب "بحبك وحشتيني" وأنجبت منه ابنها الثاني عبد الرحمن، لينتهي زواجهما عام 2007 , وبعدها اهتمت أنغام بفنها حتى تفاجئ الجمهور بزواجها من الفنان أحمد عز وأُعلن هذا الزواج في قضية الفنانة زينة ضد عز لإثبات زواجها منه لتخرج أنغام عن صمتها , وقالت أنها أيضًا طلقت من عز بعد زواجها بعام ولاتريد أن تتحدث عن هذه الزيجة .

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وتم أخيرًا إعلان زواج أنغام من الموزع أحمد إبراهيم وأشارت المصادر أن الزواج تم قبل رحيل غنوة شقيقة أنغام الصغرى في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في حادث سير

وأعلنت أنغام أنها لا تفعل شئ خطأ في حياتها وعندما تحب تتزوج حسب الشرع وأوضحت أنها تحب جمهورها كثيرًا وتحب تقديم كل ما هو جديد , ولكن الحياة الخاصة للفنان ليس من حق أحد التدخل فيها, ولم ينزعج جمهور أنغام منها , حيث أنها مازالت تتربع على ساحة الغناء المصري لتطويرها من أدائها واختيارها لكلمات وألحان أغانيها . .

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