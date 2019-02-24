شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام فى مدينة الإنتاج الإعلامى مع أولاده فى "فلانتينو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور الزعيم عادل إمام مشاهده فى مسلسل "فلانتينو" داخل ديكور منزله فى مدينة الإنتاج الإعلامى وتجمع المشاهد بينه وبين الفنان طارق الإبيارى ومحمد كيلانى وهدى المفتى الذين يجسدون دور أولاده خلال أحداث المسلسل ومعهم الفنانة وفاء صادق التى تعمل معلمة فى المدرسة التى يملكها الزعيم خلال الاحداث.

وفى السياق ذاته، انتهى الزعيم من تصوير أسبوعين من المسلسل، على أن يكثف مخرج العمل رامى إمام التصوير الفترة المقبلة، من أجل الانتهاء من تصوير الحلقات الأولى فى أقرب وقت .

مسلسل "فلالنتينو" يعد التعاون الأول بين الزعيم والمؤلف أيمن بهجت قمر فى الدراما التليفزيونية ، ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى وآخرون من النجوم.