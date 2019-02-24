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شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم ولطيفة فى لقاء الذكريات الخميس المقبل على شاشة Dmc وأبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الود والبهجة سيطرت على لقاء الفنان القدير حكيم والمطربة الكبيرة لطيفة استعاد الثنائى خلالها الذكريات، وكانت الحكايات بينهما مثيرة في حلقة برنامج "حكايات لطيفة" التي تذاع الخميس المقبل 2019 ـ 2 ـ 28 على قناتى Dmc وأبو ظبي .
حكيم يقدم فى الحلقة حكايات خاصة يستعرض خلالها أهم وأبرز محطات مشواره الفني الطويل، خاصة ما يتعلق بنجاحاته العالمية وأسرار استمراره فوق القمة علي المستويين المحلي والدولي وحكايات أخرى عن حياته وطريقة تعامله مع كل المحيطين به، كما تشارك لطيفة المطرب الكبير أداء عدد من أغنياته الشهيرة، والبرنامج من إخراج أكرم فاروق.
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