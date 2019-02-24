شكرا لقرائتكم خبر عن الحلانى والحريرى ضيوف إيلى صعب.. عاصى: المحبة دائما بتجمعنا والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل مصمم الأزياء العالمى إيلى صعب، كل من سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان المكلف، والفنان الكبير عاصى الحلانى.

ووجه الفنان الكبير عاصى الحلانى الشكر للمصمم العالمى عن دعوته الكريمة، ونشر صورة جمعته مع كل من سعد الحريرى وصعب، وآخرين، وبدوا فى الصورة سعداء بهذا التجمع.

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الحلانى

وقال الحلانى :" دعوة مليئة بالحب والكرم من المصمم اللبنانى العالمى إيلى صعب وعائلته الكريمة بحضور دولة الرئيس سعد الحريري هيدا لبنان والمحبة دائماً بتجمعنا".

يشار إلى أن الفنان عاصى الحلانى، قد تواجد فى المكسيك مطلع فبراير الجارى، لتصوير كليب "شو بخاف عليكى"، و من إخراج المخرج عادل سرحان.