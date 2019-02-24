للسنة الثالثة.. "قواعد العشق 40" تواصل عرضها على مسرح السلام‎

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، إن مسرحية "قواعد العشق 40" تواصل عرضها على خشبة مسرح السلام بشارع القصر العيني وسط حضور جماهيري كبير.

" قواعد العشق 40" حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا منذ افتتاحها عام ٢٠١٧، محققًا إيرادات مرتفعة.

"قواعد العشق 40" عن رواية شهيرة لأليف شافاق، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبدالمنعم، شارك في الكتابة ياسمين إمام وخيري الفخراني، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور مصطفي حامد، أزياء مها عبدالرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، بطولة بهاء ثروت، عزت زين، فوزية، دينا أحمد، المنشد سمير عزمي بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، إخراج عادل حسان.