- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
حرص المطرب تامر حسني على تأدية مناسك العمرة خلال تواجده في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد نجاح حفله الذي أحياه يوم الجمعة الماضي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة.
ونشر حسام حسني مدير أعمال وشقيق تامر صورة تجمعهما من أمام الكعبة بملابس الإحرام، معلقًا "الحمد والشكر لله.. صباحكم أبيض إن شاء الله".
يُذكر أن الفنان تامر حسني طرح مؤخرًا كليب "ناسيني ليه" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحقق ما يقرب من 15 مليون مشاهدة حتى الاَن.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- تامر حسني يؤدي مناسك العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.