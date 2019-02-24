حمدي الميرغني يهنئ بيشوي طاهر بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: هنأ نجم "مسرح مصر" الفنان حمدي الميرغني صديقه بنفس الفريق الفنان بيشوى طاهر بمناسبة عيد ميلاده، عبر صفحته الشخصية بموقع الصور "انستجرام". ونشر الميرغني صورة تجمعه بـ"بيشوي" وعلق عليها: "كل سنة وانت جدع يا صاحبي يا أبو الرجولة ويارب تبقى سنه سعيدة عليك ". يُذكر أن فريق مسرح مصر، انتهى عروض موسمه السادس، ويستعد للموسم السابع، الفريق يقوده الفنان أشرف عبدالباقي، ويضم علي ربيع، ومحمد عبدالرحمن، وحمدي الميرغني، ومصطفى خاطر، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وكريم عفيفي، ودينا محسن "ويزو"، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، وبيشوي طاهر، ومحمد توب.

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