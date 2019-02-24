الثلاثاء.. هند عبدالحليم ضيفة برنامج الراديو بيضحك

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تحل الفنانة هند عبدالحليم ضيفة برنامج "الراديو بيضحك" الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، وذلك مساء الثلاثاء المقبل.
ومن المقرر أن تتحدث "هند" خلال حلقة عنكواليس تجربة مسلسل "زودياك"، كما تكشف بعض تفاصيل مسلسل "الملكة" الذي تقوم بتصويره حاليا أمام الفنانة ياسمين عبدالعزيز.
ويذكر أن برنامج "الراديو بيضحك" يذاع كل ثلاثاء من الساعة الـ9 حتى الـ11 مساء، واستضاف خلال الفترة الأخيرة العديد من الفنانين أبرزهم أحمد السقا، على ربيع، محمد هنيدى، ناهد السباعى، كريم عفيفى، وغيرهم.
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