كتبت - إيمان محمد يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق احتفالية كبرى تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ورئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي خالد جلال، وذلك بمناسبة ذكرى ميلاد المطربة شادية وبحضور عائلتها، في السابعة مساء الأربعاء القادم بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية. القادم بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية. يتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلي بعنوان "لؤلؤة الشرق" يستعرض المسيرة الفنية للفنانة الراحلة شادية يعقبه برنامج موسيقي غنائي تقدمه الفرقة الموسيقية الدائمة بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يتضمن مجموعة من أروع أغاني الراحلة شادية منها: شبكت قلبى، لقيته لقيته، إن كنت ليا، شبك حبيبى، وحياة عينيك، بسبوسة، مين قالك تسكن فى حارتنا، مخاصمنى بقاله مدة، ياسلام على حبى وحبك، ياحبيبتى يامصر. مع إهداء الحضور كتيب "لؤلؤة الشرق" يتناول رحلة عطاء الفنانة شادية إعداد الباحثة الموسيقية رشا عدلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأربعاء.. احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى ميلاد شادية بحضور عائلتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.