كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| جوائز الأوسكار.. مشاركات عربية عديدة وفوز واحد فقط شارك فنانون عرب في مسابقة الأوسكار عدة مرات، لكنهم لم ينجحوا في الحصول على الجائزة إلا مرة واحدة فقط. فمن هم المبدعون الذين تنافسوا على الأوسكار؟ ومن هي الدولة العربية الوحيدة التي فازت بها؟ التقرير التالي لموقع DW الألماني يسلط الضوء على تاريخ المشاركات العربية بالأوسكار:

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