تامر حسني يؤدي العمرة بعد حفلته في السعودية

كتب امير فتحي في الأحد 24 فبراير 2019 11:31 صباحاً -

أدى النجم المصري تامر حسنى مناسك العمرة برفقة شقيقه حسام وذلك عقب إحيائه حفلا غنائىا ناجحا بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية فى جدة فى المملكة العربية السعودية، والذى استمر لمدة تجاوزت 3 ساعات وشهد إقبالا كبيرا. ونشر حسام حسنى مدير أعمال وشقيق نجم الجيل تامر حسني صورة تجمعه بشقيقه من أمام الكعبة بملابس الإحرام، معلقا عليها: “الحمد والشكر لله.. صباحكم أبيض ان شاء الله”، وذلك بعد نجاح الحفلة الذى شهد اهتمام سعودى كبير، ومشاركة كبيرة من أبناء المملكة. View this post on Instagram الحمد والشكر لله A post shared by Hossam Hosny (@hossamhosny73) on Feb 23, 2019 at 4:30pm PST View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> Advertisements F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> View this post on Instagram الحمد والشكر لله A post shared by Hossam Hosny (@hossamhosny73) on Feb 23, 2019 at 4:30pm PST A post shared by Hossam Hosny (@hossamhosny73) on Feb 23, 2019 at 4:30pm PST

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