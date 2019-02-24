أمير دندن يتعرض للضرب المبرح بسبب فنانة معروفة

متابعة بتجـــــــــــــرد: طرح الفنان أمير دندن فيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان “لما تفتكريني” عبر موقع “يوتيوب” وصفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

ويحمل الكليب توقيع المخرج زياد خوري، حيث تدور أحداثه حول شاب يغرم بفنانة معروفة ويتعرض للضرب المبرّح من رجال أرسلهم مدير أعمال الفنانة لإبعاده عن طريقها.

يشار إلى أن الأغنية من كلمات وألحان أحمد الزعيم وتوزيع عادل عايش وميكساج ياسر أنور وماسترينغ STUDIO MEROPOLIS LONDON.

يذكر أن الفنان أمير دندن شارك سابقًا في برنامج Arab Idol الموسم الرابع وحصل على المركز الثاني بعد وصوله الى النهائيات وذلك بفضل حصوله على نسبة تصويت عالية من الجمهور.

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ويقول مطلع الأغنية:

“تفتكرني لما تفتكريني غني .. هابقى سامعك حتى جوه.. جوه سرك.. حتى دمعك هابقى حاسهُ.. جوه مني.. ولما تفتكريني غني”.

لمشاهدة فيديو كليب “لما تفتكريني”: