"أبوحفيظة" يصف محمد صلاح بهذا اللقب .. أعرف السبب؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أكرم حسنى يصف محمد صلاح بهذا اللقب .. أعرف السبب؟

تقدم الفنان أكرم حسنى" الشهير بشخصية "ابو حفيظة"، بالشكر إلى محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول، عبر صفحتة الرسمية بالفيس بوك، وذلك عقب قيام صلاح بنشر "أفيش" مسلسل الوصية عبر خاصية "ستورى" ومعرباَ عن إعجابة بالمسلسل. فقام أكرم، بتوجية الشكر لصلاح واصفا اياه بأنة فخر العرب وأعاد نشر الصورة وعلق قائلاً: "سعيد إن الوصية عجبك يا مشرفنا.. فخر العرب محمد صلاح". يذكر أن مسلسل "الوصية" بطولة أكرم حسنى، وأحمد أمين، وريم مصطفى وإسلام إبراهيم وأميرة الشريف.

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