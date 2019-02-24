بالفيديو .. نسرين طافش ترتدي الحجاب .. والسبب؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - زارت الفنانة السورية نسرين طافش مقام "المتصوف الأكبر محيي الدين بن عربي" وهي مرتدية الحجاب.
وقامت طافش بتصوير نفسها فيديو وهي مرتدية الحجاب، وذلك عبر حسابها على إنستجرام مع إحدى صديقاتها، وعلقت على الفيديو: "جمعة مباركة، محبة وسلام من جامح الشيخ محيي الدين بن عرابي بدمشق".
وعبرت عن إعجابها وسعادتها بروعة المكان وجماله حيث قالت: "إن المكان يعطي طاقة من السكينة والطمأنينة".
وبدت طافش في سعادة وراحة وسكينة، وقالت: "إن الجميع هنا يدعون ويصلون ويبتهلون لله".
وعن أخر أعمالها، تواصل نسرين طافش تصوير مشاهدها في مسلسل "مقامات العشق" للعرض في الموسم الرمضاني المُقبل 2019.
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