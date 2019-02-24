نورا لالي لـ"العين الإخبارية": أوسكار أفضل ممثل تنحصر بين رامي مالك وكريستيان بيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقعت نورا لالي، المؤلفة السينمائية الهوليوودية والناقدة السينمائية، انحصار المنافسة على جائزة أوسكار أفضل ممثل بين الفنان ذي الأصول المصرية، رامي مالك، عن دوره في فيلم "الملحمة البوهيمية"، والممثل كريستيان بيل عن فيلم "نائب" (Vice)، الذي لعب خلاله دور نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني.





وقالت نورا، لـ"العين الإخبارية"، إن المنافسة على جوائز الأوسكار، التي توزع في حفل ضخم مساء الأحد، حامية للغاية هذا العام، إذ شهدت أكاديمية الأوسكار العديد من الأفلام المميزة للغاية، التي من الممكن أن تكون فرصتها أفضل لولا التنافس الكبير بين الأفلام والممثلين والممثلات الآخرين.

عن توقعاتها لجائزة أفضل فيلم، أشارت نورا إلى أن القائمة القصيرة لجائزة أفضل فيلم ستكون من أصعب الجوائز هذا العام، وأشدها تنافسا، إذ تتنافس أفلام من العيار الثقيل مثل "الفهد الأسود" Black Panthe، "المفضلة" The Favourite "كلانزمان الأسود" Blackkklansman، "الملحمة البوهيمية" Bohemian Rhapsody، "كتاب أخضر" Green Book، "روما" Roma، "مولد نجمة" A Star Is Born، "نائب" Vice، متوقعة أن يحصد فيلم مولد نجمة الجائزة على غير المتوقع في هوليوود.

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وتابعت أن حفل الأوسكار الـ91 هذا العام يشهد العديد من التحديات، أهمها أنه لأول مرة منذ 30 عاما لن يكون هناك مقدم رئيسي للحفل، كما أن الأكاديمية تحاول التغلب على مشكلة طول فترة العرض، التي تعد بمثابة كابوس مزعج للأكاديمية، لا سيما مع الأنباء عن انخفاض نسب المشاهدة بسبب طول فترة العرض التي امتد العام الماضي لأكثر من 3 ساعات ونصف الساعة.

وينطلق حفل جوائز الأوسكار Oscar 2019، المعروفة باسم جائزة الأكاديمية Academy Award، في دورته الـ91، مساء الأحد، في الساعة الثامنة بتوقيت هوليوود، وتقدم أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الجوائز، ويُعرض الحدث العالمي على شاشة قناة ABC.



