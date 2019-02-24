بعد نجاح مسرحية هنيدي وبدء تحضيرات "الملك لير".. "كايرو شو" تستعد لإطلاق 4 مسارح جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

أكد المخرج مجدي الهواري المشرف على مسرحيات "كايرو شو" أن الشركة تستعد لإطلاق 4 مسارح جديدة خلال الفترة المقبلة لاستيعاب المسرحيات الجديدة التى ستنفذها الشركة خلال الأشهر القادمة.

وقال "الهواري" أن الشركة تسعى لنشر مسارحها في أماكن متفرقة داخل مصر لتشجيع الجمهور للعودة للمسرح من جديد.

وأضاف "الهواري"، الشركة ستعلن عن العديد من المفاجاَت خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن العرض المقبل للشركة هو "الملك لير" للنجم الكبير يحيي الفخراني، بينما سيليه مسرحية "المدينة الفاضحة" لأكرم حسني في أول تجربة مسرحية له.

يذكر أن مسرحية "3 أيام فى الساحل"، للنجم محمد هنيدى تمثل باكورة إنتاج "كايرو شو"، من إخراج مجدي الهوارى، وتأليف حاتم حسين، ويشارك فى بطولة المسرحية بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت وندا موسى ومها أبوعوف ومحمد محمود ومحسن منصور وسامية الطرابلسي مع وجوه جديدة من الشباب، وتحقق المسرحية نجاحًا كبيرًا على مسرح موفمبيك.