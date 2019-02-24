قضايا المرأة تسيطر على نقاشات منتدى نوت بمهرجان أسوان السينمائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقيم، السبت، ضمن فعاليات اليوم الـ4 لمهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة في مصر، ثالث جلسات منتدي نوت، بحضور الدكتورة عزة كامل، رئيسة المنتدى، وحشد كبير من قيادات العمل النسائي، وطالبات معهد التمريض، والفنانة مادلين مطر، والمخرج داود عبدالسيد، والناقدة ماجدة موريس، والناقدة صفاء الليثي، وماري تريز، رئيس التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، وزهراء لنجي، والمفكرة والكاتبة اليمنية دكتورة أمل الباشا.





وافتتح الجلسة الدكتورة عزة كامل، واستعرضت محاور فعاليات اليوم من المنتدى، خاصة الموضوعات التي تتعلق بكيفية مناقشة وتناول الإعلام قضايا المرأة.



وتقدمت مارى تريز، رئيس مؤسسة التجمع النسائي الديمقراطي بلبنان، بالشكر للدكتورة عزة كامل، لدعمها والمشاركة للمرة الثانية في فعاليات المنتدى الذي يقام في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.



وقالت ماري إن مؤسسة التجمع النسائي مؤسسة غير حكومية تأسست عام ١٩٧٦، وأوضحت أن هناك عدة استراتيجيات تنتهجها، ومنها العمل على الدفاع عن حقوق النساء، وإحياء شبكة نسائية لحماية الأطفال من الزواج المبكر، وتدريب الصحفيين على السبل المثلى لتغطية قضايا المرأة في الإعلام، وظهور الدور الحقيقي الفعال للمرأة داخل المجتمع.



وطالبت "تريز" بالحصول على حقوق المرأة في صناعة السينما، ودخولها بشكل أكبر سواء في التصوير والإنتاج أو الإخراج، وعقب انتهاء كلمتها تم عرض فيلم لبناني قصير عن المرأة في لبنان، يرصد دور المرأة في الإعلام، ويوضح أنها ليست سلعة للترفيه والتسلية وكأنها جسد فقط.



وعبرت زهراء لانجي، من ليبيا، عن سعادتها البالغة لمشاركتها للمرة الـ3 بمنتدى نوت ومهرجان أسوان، وتحدثت عن القوى الناعمة والمرأة والثقافة، ودورها في التصدي للإرهاب.



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وقالت زهراء: "نحن في ليبيا نحتاج إلى إعادة إعمار وتأهيل للنفوس وليس محاربة الإرهاب فقط، فمشاركة المرأة في نشر الأمن والسلام لا تحتاج فقط إلى المناقشات على الطاولات، ولكن إلى إعادة التأهيل النفسي".

ثم عرضت زهراء فيلماً قصيراً تحت عنوان "حكاية صمود"، وتدور أحداثه في مدينة بنغازي، وتبرز مدى الدمار الذي وقع بها، والآثار النفسية والجسدية التي وقعت على أهالي المدينة من الحرب.



كما تحدثت أمل الباشا، من اليمن، عن الحرب التي أصابت ودمرت مدن عديدة في دولتها، وقدمت فيلماً قصيراً بعنوان "قلوب من زجاج"، إنتاج مؤسسة الكرامة، وترصد أحداثه الدمار الذي أصاب اليمن من الحرب ومعاناة أهالي البلد، وعقب عرض الأفلام تم فتح باب مناقشتها مع الحضور.





