جنت الملايين من حملات دعائية.. حقائقُ عن قطة "كارل لاغرفيلد" ستصدمُك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذُ وفاة كارل لاغرفيلد، أسطورة تصميم الأزياء ودار شانيل العريقة، أثارت تفاصيل حياته مزيدًا من الجدل، وخاصة قطته "شوبيت" التي أحبها كثيرًا.

حُب "كارل" لقطته "شوبيت"، كان سببًا بأن يترك لها ثروة كبيرة تُقدر بأكثر من 2.5 مليون جنيه إسترليني، وهناك الكثير من الأمور لا تعرفينها عن قطة لاغرفيلد المحبوبة والتي ستعرفينها من خلال مجلة "ميس ميلاني":

لديها 3 أسماء

كشف لاغرفيلد سابقًا أن لقطته 3 أسماء، "شوبيت" و"الأميرة شوبيت" و"الملكة شوبيت".

لديها خادمتان

نعم، لتلك القطة المرفهة خادمتان، بالإضافة إلى شيف وحارس شخصي أيضًا، كما أن لديها خادمة مفضلة تدعى "فرانسواز".

لديها مذكراتها الخاصة

كشف لاغرفيلد في إحدى المقابلات أن لقطته مذكرات خاصة بها تحتوي على كل ما يخصها من أنشطة وحالاتها المزاجية، مما يفيد طبيبها البيطري.

تحظى بآلاف المتابعين

لدى القطة "شوبيت" 51،6 ألف متابع على "تويتر"، بينما يبلغ عدد متابعيها على "إنستغرام" 236 ألف شخص.

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لديها آيباد خاص بها

لدى شوبيت جهاز آيباد خاص بها من أبل!

جنت الملايين من الحملات الدعائية

منذُ حوالي 4 أعوام، كشف لاغرفيلد في مقابلة أن قطته المحبوبة جنت حوالي 3،18 ملايين دولار بعد مشاركتها في حملة دعائية لسيارات في ألمانيا، وأخرى لخط مكياج لصالح "شو يوميرا".

لديها خط مكياج

في 2014، أطلق خبير المكياج الياباني "شو يوميرا" خط مكياج باسم "شوبيت".

اتخذت دور عارضة

في 2012، اتخذت القطة "شوبيت" دور العارضة وشاركت في جلسة تصوير لصالح مجلة أزياء تدعى "V Magazine".

صَمم خط أزياء لها

صمم لاغرفيلد خط أزياء مستوحى من قطته شوبيت ويحمل اسم "شوبيت إن لاف" Choupette in Love شمل تصميمات كلتش وحقائب وقطعًا أخرى ظهرت عليه القطة برفقة صديقها "باد بوي".