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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طمأنت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها ومتابعيها عقب عودتها إلى منزلها بعد إجرائها عملية جراحية في بروكسل.
ونشرت إليسا عبر صفحتها الشخصية على "توتير"، تغريدةً كتبت فيها "أنا بمنزلي الجميل.. أفتقدكم".
وتعافت الفنانة اللبنانية إليسا بعد إجرائها عمليةً جراحيةً في يدها اليمنى للتخلّص من احتقان المياه الناتج عن العلاج الذي خضعت له للشفاء من مرض سرطان الثدي.
وظهرت إليسا مؤخرًا فى صورة لها عبر "إنستغرام" وتظهر فيها إحدى يديها في الصورة بشكل واضح بينما وضعت يدها الأخرى خلف ظهرها، ربما لتجنّب الكشف عن الضمادات التي تُغطيها.
يُشار إلى أن إليسا تقوم بمجهود قوي لحثّ النساء على الخضوع لفحص الكشف المبكر عن سرطان الثدي، لأن العلاج يكون مجديًا ويساعد في القضاء عليه في المراحل الأولى، علمًا بأن إليسا شُفيت من هذا المرض، وتحدّثت عن معاناتها معه من خلال كليب "إلى كل اللي بيحبوني" الذي صوّرته تحت إدارة المخرجة إنجي الجمال.
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تُطمئن جمهورها بعد الجراحة: عدتُ لمنزلي الجميل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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