نشوى مصطفى تؤكّد تقديمها لعمل مسرحي جديد

القاهرة - سارة عبدالستار
كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن استعدادها لتأليف وكتابة نص مسرحي جديد ستقوم ببطولته.
وقالت لـ"لايف ستايل" المسرح الآن يشهد انتعاشة قوية على صعيد مسارح الدولة والمسرح الخاص، وبعد نجاح تجربتي في كتابة وتأليف مسرحية " سيلفي مع الموت" التي قمت ببطولته وحققت ردود أفعال إيجابية قوية، قررت أن أخوض التجربة مرة أخرى وأقوم بتأليف عمل مسرحي جديد، ولكني حتى الآن لم أقف على الخطوط العريضة له وعندما أستقر على الفكرة سأعلنها على الفور.
يذكر أن مسرحية "سيلفى مع الموت" من تأليف وتمثيل الفنانة نشوى مصطفى، إخراج محمد علام، ومن إنتاج المسرح الكوميدي بقيادة مديره المخرج الراحل أحمد السيد.
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