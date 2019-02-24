أحمد عبد العزيز يؤكّد أن أمير كرارة فنان بارع جدًا

كشف الفنان أحمد عبد العزيز عن انضمامه إلى أسرة مسلسل " كلبش 3" الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وقال عبد العزيز لـ"لايف ستايل" هناك الكثير من الأسباب التي شجّعتني للاشتراك في الجزء الثالث من مسلسل "كلبش " أهمها نجاح الجزأين السابقين للعمل، والعمل مع الفنان أمير كرارة فهو فنان بارع جدًا ، كما إن العمل من إنتاج شركة " سينرجي" وهي من أهم وأكبر الشركات الإنتاجية .

وأعرب عبد العزيز عن سعادته باختياره رئيسًا للمهرجان القومي للمسرح في دورته الثانية عشر وقال: حاليًا أضع التصور المبدئي للمهرجان والذي أعد بأن هذه الدورة ستكون مختلفة على الإطلاق.

يذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اختارت الفنان أحمد عبد العزيز، ليتولى رئاسة المهرجان القومي للمسرح، خلفًا للدكتور حسن عطية، بعد اعتذار الأخير عن رئاسة الدورة الثانية عشر للمهرجان، لظروف خاصة .

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