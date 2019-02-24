منال سلامة توضّح سبب غيابها عن السينما والدراما في الفترة الأخيرة

كشفت الفنانة منال سلامة أسباب غيابها عن الدراما والسينما يرجع إلى عدم وجود الدور المناسب بالنسبة لها ,بخاصة أن أغلب العروض التي تم عرضها عليها لا تناسب تاريخها الفني مشيرة إلى أنها تتمنى عودة الفن والدراما للريادة والصادرة من جديد وهذا ما يجب على صناع الدراما الاتجاه إليها وعودة الدراما لسابق عدها.

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وكشفت منال لـ"لايف ستايل" أنها تتمنى تقديم العديد من الشخصيات التي لم تُقدّمها من قبل بالإضافة إلى رغبتها في تقديم أي دور جديد يضيف إلى تاريخها الفني مشيرة إلى أنها تعشق للغاية تقديم الشخصيات التاريخية وتتمنى تقديم شخصية كليوباترا وحتشبسوت .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منال سلامة مسلسل "عائلة الحاج نعمان"والذي تم عرضه خلال الفترة الماضية وشارك في بطولته كل من تيّم حسن، صلاح عبد الله، أحمد بدير، سهر الصايغ، هبة مجدي، حازم سمير، صفاء الطوخي، محسن منصور، فاطمة الناصر، لقاء سويدان، ميرنا نور الدين، منال سلامة، سماح السعيد، ومجموعة من الشباب ياسين أحمد السقا، رابي عمر سعد، تأليف الكاتب الكبير مجدي صابر، إخراج أحمد شفيق، وإنتاج شركة المتحدين للمنتج صادق الصباح.

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