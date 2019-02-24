شكرا لقرائتكم خبر عن 27 فبراير افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل التحضيرات للدورة الرابعة من مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائى، الذى ينظم برعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمى حاكم الشارقة ويفتتح المسرحى الإماراتى أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة فى حكومة الشارقة، ومدير مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائى دورته الرابعة يوم 27 فبراير الجارى.

احمد ابو رحيمة مدير المهرجان

تقام جميع أنشطة المهرجان في المركز الثقافي لمدينة دبا الحصن وهو مجهز بكافة اللوازم المسرحية و يضم قاعة ومكتبة وصالة للندوات والورش التدريبية.

Advertisements

ويقام علي مدار فعاليات المهرجان عدد من الندوات النقدية التي تقرأ وتناقش جماليات ودلالات العروض المسرحية المشاركة وتنظم هذه الندوات بصفة يومية بعد تقديم العرض مباشرة.

كما ينظم المهرجان (ملتقى الشارقة السادس عشر للمسرح العربي) يومي 2 /3 مارس تحت عنوان (المسرح العربي والمجايلة: التواصل والتقاطع) بمشاركة نخبة من الباحثين والممارسين المسرحيين العرب.

مهرجان " دبا الحصن للمسرح الثنائي " تنظمه إدارة المسرح في دائرة الثقافة وهو مهرجان متخصص بالعروض المسرحية الثنائية "الديوـ دراما"، التي تنهض جمالياتها على التقاطب الدرامي القائم بين شخصيتين فوق الخشبة وقد شاركت مصر في الدورة السابقة بمسرحية "الخلاص" من تأليف وإخراج محمد مرسي