شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر سيف يتحدث عن دوره فى "كلبش 3" وأسباب قبول العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلته الفنية بدأت فى الثمانيات، وحتى الآن أثرى الفن، بالعديد من الأفلام والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية والمسرحية، ظهرت موهبته الفنية منذ طفولته، وهو ما دفع المخرجون والمؤلفون على أن يستعينوا به فى الكثير من الأعمال الفنية.

ناصر سيف الفنان الساعى إلى الوصول إلى منطقة فنية جديدة خلال رمضان القادم، انضم مؤخراً إلى فريق عمل مسلسل "كلبش" فى الجزء الثالث، لينضم إلى كوكبة كبيرة من الفنانين الكبار، بعد نجاح الجزأين الأول والثانى، لذلك أجرى الخليج 365 هذا الحوار معه للتعرف على دوره فى المسلسل وتفاصيل أخرى..

فى البداية.. حدثنا عن دورك فى مسلسل كلبش ٣؟

دورى يتمثل فى شخصية محمود علوان، الذى يعمل فى السياسة منذ دراسة الجامعة إلى أن أصبح من كبار رجال الأعمال بعد أن ترك الصحافة وانضم إلى المنظمات التى تلعب على كل المحاور السياسية والإعلامية والاقتصادية، التى تضم كل التيارات العربية المعارضة إلى أن يصل عمله إلى منظمة تسعى إلى تأسيس نظام سياسى، له حلفاء من الخارج يسعون إلى العمل فى تنقيب الغاز والنفط وصفقات التسليح وحركة التبادل التجارى، ولأنه وطنى من الدرجة الأولى وغيور على بلاده، كشف هذا المخطط، بدون خوف على حياته، لتبقى مصر مرفوعة الرأس.

ما هى العوامل التى دفعتك لقبول دورك فى كلبش ٣؟

الدور وطنى وواجب على كل مواطن مصرى غيور على بلده، يدفع أى أحد أن يتمنى أن يكون هو محمود علوان، فضلًا عن إصرار المخرج بيتر ميمى هو ومؤلف باهر دويدار على أن يلعب الدور أنا واحمد عبد العزيز وهشام سليم.



ناصر سيف في كواليس كلبش3

ما رأيك في العمل مع أسرة مسلسل كلبش؟

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البساطة في العمل وتعامل المخرج الهادئ والذي يخيم علي كواليس المسلسل بخفه ظله وروحه الفنية العالية وتمكنه من أدواته وتوصيل المعلومة للفنان ببساطه وعمق تصل بالعمل كله إلي الصورة التي وصلت للناس في الأجزاء السابقة وتواصل النجاح

هل تتوقع نجاح كبير مسلسل مثل الجزء الأول والثاني؟

أتوقع للجزء الثالث مزيد من النجاح، فالحبكة الدرامية القوية مع أمير كرارة في الجزء الثالث وانضمام نجوم جدد كوجودي أنا وهشام سليم وأحمد عبد العزيز ونجوم آخرين، سيؤدي إلى نجاح، فما حققه الجزء الأول والثاني من نجاح جماهيري سيؤكده الثالث وزيادة.



ناصر سيف

كيف حضرت لشخصيتك محمود علوان في المسلسل، وكم استغرقت من الوقت لكي تتقمص الشخصية؟

اتفقت مع المخرج بيتر علي ملامح هذه الشخصية الوطنية، الذي لا يمكن أن يعرض عليه فرصه للخروج من الأزمة الاقتصادية ويتردد في قبولها، لأنه مهتم بالسياسة منذ الصغر إلي أن أصبح كادر كبير في المنظمات التي تحمي البلد، فيما حددت شكل الملابس التي يرتديها كما في الصورة والشكل الذي سيظهر به في المسلسل والأبعاد النفسية والظروف الاجتماعية التي يمر بها حيث انه يعيش وحيداً دون زوجة وله ابنة وحيدة ويستخدمها أعداءه لتهديده والضغط علية ولمدة خمسة وعشرين سنة وهو يتحمل كل هذه الصعاب إلي أن أوصل ابنته إلي بر الأمان من خلال تأمين يأخذه علي عاتقه سليم الأنصاري الذي يجسده أمير كرارة.

كيف تم ترشيحك لدور محمود علوان في كلبش ٣؟

تم الاتفاق بين المؤلف باهر المثقف والواعي والمحب للدراما التليفزيونية ودورها في تشكيل وجدان المجتمع المصري والعربي والمخرج الواعي والمبدع والمتمكن من أدواته المخرج بيتر، وترشيحي للدور بإصرار وأن شاء الله أكون عند حسن ظنهم.



أمير كرارة وناصر سيف

وأخيراً.. أين الفنان ناصر سيف من المسرح الآن؟

بدأت حالياً بروفات مسرحيته الجديدة "الملك لير" مع النجم يحيى الفخراني، تمهيدا لعرضها مارس المقبل على أحد مسارح التجمع، أما عن دورى سوف يكون مفأجاة للجمهور.