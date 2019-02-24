خاص| تجسد شخصتين وميراث يقلب حياتها.. تفاصيل مسلسل مي عز الدين الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تواصل الفنانة مي عز الدين تصوير مشاهدها في مسلسل "البرنسيسة بيسة"، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل.

وعلم "الخليج 365" من مصادره أن مي عز الدين تجسد شخصيتين داخل أحداث المسلسل، الأولى فتاة شعبية، تعمل في مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، الذي يعيش في إيطاليا.

ويقع في حب "بيسة" الفنان أمير المصري وهو ابن الفنانة بوسي، التي حلت بدلا من سوسن بدر، التي اعتذرت قبل بدء التصوير.

أما الشخصية الثانية، فهي الجدة، التي تعيش معها، وبشكل كوميدي تفرض إتاوات على أهل المنطقة، وتفكر الأسرة في وضعها بدار مسنين.

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فيما يجسد الفنان محمد أنور جارها بالمنطقة، وتجسد الفنانة إيمان السيد دور خالتها وحجاج عبد العظيم دور زوج الخالة.

كما يظهر شخص يدعى أنه ابن عمها وأحق بالميراث، لتدور بعض المفارقات الكوميدية.

ويصور فريق العمل المشاهد بين الحارة والمدرسة والمنزل في شبرا منت.

المسلسل من تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم وإخراج أكرم فريد، ويشارك فيه أيضا ضياء الميرغني وحسام داغر.