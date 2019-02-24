شاهد.. الأمير هاري وميغان ماركل يزوران المغرب ويلتقيان ولي العهد

كتب امير فتحي في الأحد 24 فبراير 2019 08:30 صباحاً -

استقبل ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن، مساء امس السبت بقصر الضيافة بالرباط، دوق “ساسكس” الأمير هاري وعقيلته دوقة “ساسكس” الأميرة ميغان، اللذين يقومان بزيارة للمملكة.

وكان الامير هاري وعقيلته ميجان قد وصلا، في وقت سابق، الى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء دوق “ساسكس”، في زيارة تاريخية للمملكة المغربية تمتد من 23 إلى 25 فبراير الجاري.

ووجد الأمير البريطاني وزوجته في استقبالهما بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء السفير البريطاني المعتمد لدى المغرب، توماس رايلي، وزوجته، بالإضافة إلى والي جهة الدار البيضاء ومسؤولين مغاربة.

ولدى وصولهما إلى قصر الضيافة، استعرض الأمير هاري وعقيلته الأميرة ميغان تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يقدم لهما التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية العريقة.