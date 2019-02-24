نجوى كرم لـ ""الخليج 365"": هذه رسالتي لقمر العشّاق الخائن الذي يبدّل نجمته بنجمة أخرى

اسماء السيد - في لقائها مع "الخليج 365" من كواليس حفلها ضمن مهرجان فبراير الكويت الذي نظّمته شركة روتانا للمرئيات والصوتيات بمناسبة العيد الوطني الكويتي الثامن والعشرين، تحدّثت شمس الأغنية اللبنانيّة عن العديد من المواضيع الفنيّة والإجتماعيّة ووجّهت رسالتها للقمر الخائن الذي يبدّل نجمته بنجمة أخرى. كلّ التفاصيل في هذا اللقاء المصوّر:

تحدّثت شمس الأغنية اللبنانيّة نجوى كرم لكاميرا ""الخليج 365"" من كواليس حفلها ضمن مهرجان فبراير الكويت عن باكورة الأعمال المشتركة مع روتانا بعد إعلان عودتها إلى الشركة، كما تحدّثت عن ردّة فعلها بعد حرق المواطن اللبناني جورج زريق نفسه جراء صعوبة الوضع المعيشي في لبنان موجّهة رسالتها إلى سياسيي لبنان لتحمّل مسؤولياتهم بعد تبرّع النائب الكويتي خلف دميثير العنيزي بمبلغ مالي ومعاش شهري لعائلة الفقيد.

من جهة أخرى أكّدت كرم بأنّها في حال وجودها في لبنان ستحضر حفل إطلاق ألبوم النجمة الذهبية نوال الزغبي من إنتاج روتانا بدون دعوة مبرّرة ذلك بأنّها لا تشعر بأنّ أحداً سيكون أكرم منّي في عطائها، مضيفة بأنّ نوال كانت كريمة بحضورها ومشاركتها لفرحتها بالعودة إلى روتانا. كما وضّحت وجهة نظرها لما يدور من أخبار عن تحالف بينها وبين نوال الزغبي بعد تصريح الأخيرة بأنّ نجوى هي روتانا، وروتانا هي نجوى، ومجيبة على التساؤل حول ما إذا أثّرت إليسا على مكانتها في الشركة بعد إبتعادها عنها لسنوات.

وفي اللقاء تحدّثت نجوى عن إنطباعاتها بتصريح شيرين لوفاء الكيلاني في برنامج تخاريف بأنّها تختارها من بين كارول سماحة وإليسا للركوب في الباص الذي تمتلكه مؤكّدة أنها تحبّ الإستماع إلى صوتها، كما تستمع إلى أغانيها في سيّارتها.

وعن الحبّ وجّهت نجوى كرم عبر "الخليج 365" رسالتها لقمر العشاق الذي يظهر دائماً بجانب نجمته، ولكنه أحيانا يخونها ويبدّلها بنجمة أخرى مؤكّدة أنّه لا يمكن رؤية نور القمر دون إنعكاس نور الشمس. وبهذا التصريح إختتمت شمس الأغنية لقاءها المصوّر مع "الخليج 365" من فبراير الكويت ٢٠١٩.