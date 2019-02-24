شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور ضيف شرف مسلسل "كلبش3" مع أمير كرارة رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك نجم مسرح مصر محمد أنور كضيف شرف فى أحداث مسلسل "كلبش3"، بطولة النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث يخضع للتحقيق من قبيل اللواء جلال خطاب.

ومن ناحية آخرى يصور حاليا محمد انور شخصيته فى مسلسل "البرنسيسه بيسه"، مع النجم مى عز الدين، والذى يجسد من خلاله شخصية كوميدية محوريه فى أحداث المسلسل، وهو من تأليف مصفى عمر وفاروق هاشم، ومن إخراج أكرم فريد.

يذكر أن مسلسل "كلبش3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.