حسين الجسمي يحتفل بالعيد الوطني للكويت

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: احتفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي باليوم الوطني للكويت في إحدى الجامعات الخاصة بحضور أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة، لم يتوقفوا عن الغناء والتفاعل مع كل أغنية قدمها مع الفرقة الموسيقية بقيادة وليد فايد.

وتنقل بين مجموعة متنوعة كبيرة من أغنياته، على خشبة المسرح الذي أُعدّ في الهواء الطلق بملعب كرة القدم مرحباً بالجميع وشاكراً دعوتهم له للوقوف أمام هذا الجيل من أبناء المستقبل، واصفاً سهرته بـ"الحماسية الممتعة التي حملت كل معاني الفرح والسعادة والوطنية". كما أكد حرصه الدائم على الإهتمام بهذا الجيل من الطلاب والشباب عند إختيار وتقديم الأعمال الغنائية بجميع ألوانها الموسيقية. هذا ولاقى الوسم #الجسمي_في_AUM الذي تم إطلاقه تفاعلاً كبيراً ليحلّ في المركز الأول على قائمة تويتر في دولة الكويت، ليؤكد سعادته بالحفل قائلاً عبر جميع وسائل التواصل الإجتماعي الرسمية مخاطباً الطلاب الحاضرين: "غنّينا وأطربنا وانطربنا في حب وطننا #الكويت .. كنتم الطاقة الإيجابية

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