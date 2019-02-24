شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جلين كلوز تفوز بجائزة سبيريت لأفضل ممثلة قبل حفل جوائز الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت الممثلة جلين كلوز على جائزة أفضل ممثلة وفيلم "لو كان بوسع بيل ستريت الحديث" (إف بيل ستريت كود توك)الذى يتناول الظلم العنصرى على جائزة أفضل فيلم فى حفل توزيع جواز سبيريت للسينما المستقلة يوم السبت وذلك قبل يوم واحد من حفل توزيع جوائز أوسكار.

وفاز فيلم الدراما العائلية المكسيكى (روما) بجائزة سبيريت لأفضل فيلم دولى . و(روما) من بين أقوى الأفلام المرشحة للفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم الليلة.

وتمنح عادة جوائز سبيريت بشكل سنوى للأفلام التى تنتجها هوليوود بميزانية محدودة تقل عن 20 مليون دولار.

وحصلت كلوز(71 سنة) على لقب أفضل ممثلة عن دورها كزوجة خنوع تتمكن فى نهاية الأمر من التعبير عن نفسها فى فيلم "الزوجة"(ذا وايف). وظهر اسم كلوز أيضا ضمن الأسماء المرشحة للفوز فى وقت لاحق اليوم الأحد بأوسكار أفضل ممثلة عن دورها فى نفس الفيلم.

وقال كلوز على السجادة الحمراء فى يوم مشمس فى مدينة سانتا مونيكا الساحلية "إنه شيء لطيف يحدث قبل الأوسكار."

وكان فيلم "لو كان بوسع بيل ستريت الحديث" (إف بيل ستريت كود توك) أكبر الفائزين فى حفل سبيريت حيث حصل على جوائز أفضل فيلم وأفضل ممثلة مساعدة لريجينا كينج وأفضل مخرج لبارى جينكينز الذى حصل فيلمه السابق "ضوء القمر"(مون لايت) على أوسكار أفضل فيلم قبل عامين.

ويتناول الفيلم المقتبس من رواية الكاتب الراحل جيمس بالدوين لعام 1974 قصة زوجين شابين بنيويورك تنقلب حياتهما رأسا على عقب عندما يسجن الزوج بسبب جريمة اغتصاب لم يرتكبها.

وحصل ريتشارد إي.جرانت على جائزة سبيريت أفضل ممثل مساعد عن دوره فى الفيلم الدرامى "هل يمكنك مسامحتى يوما؟" (كان يو إيفر فورجيف مي؟) مما يعزز فرصته للفوز بنفس الجائزة فى حفل توزيع جوائز أوسكار.



جلين كلوز تفوز بجائزة سبيريت لأفضل ممثلة



جلين كلوز تفوز بجائزة سبيريت لأفضل ممثلة



جلين كلوز تفوز بجائزة سبيريت لأفضل ممثلة



جلين كلوز تفوز بجائزة سبيريت لأفضل ممثلة