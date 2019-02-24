محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي الشهيرة في الوطن العربي بـ"السلطانة هويام"، صورًا من أحدث جلسة تصوير كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام". وظهرت "أوزرلي" في الصور بإطلالة جذابة خطفت أنظار متابعيها، مرتدية فستانا قصيرا من التايجر، وحذاء أسود طويل. يذكر أن الفنانة مريم أوزرلي زارت مصر مؤخرًا بطلب من أسرة فيلم "لص بغداد"، لمحمد إمام للظهور كضيف شرف ضمن أحداث العمل ولكنها اعتذرت عن الفيلم.

كانت هذه تفاصيل خبر "السلطانة هويام" تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.