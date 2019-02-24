شاهد… احلام تحتفل بعيد ميلاد أميمة طالب وتغني لها بالفرنسية!

كتب امير فتحي في الأحد 24 فبراير 2019 05:51 صباحاً -
شاركت النجمة الاماراتية احلام بالإحتفال بعيد ميلاد الفنانة أميمة طالب، حيث ظهرت في فديو وهي تغني لها باللغة الفرنسية”joyeux anniversaire” واالانكليزية “Happy Birthday”.
كما نشرت احلام مقطع فيديو لها مع أميمة طالب وذلك عبر حسابها انستغرام وعلقت قائلة: “مع بنتنا بنت الخليج اميميه طالب اجمل الاصوات الطربيه الاصيله فنانه خُلقا وخَلقاً فنانه محبه حقيقيه من حفل الرياض عائله بن الشيخ والشعلان الكرام حفل كان راقي ورائع شكراً على دعوتهم ومحبتهم الكبيره لنا كما اود اشكر اخوي الغالي اللي بوجوده يكون كل شي ملكي وبكل محبه انبسط بوجوده جنبي وكما احب ان اشيد بالديكور الرائع والراقي من مسرح واضاءه واشكر مهندس الصوت اللي كان سبب نجاح الحفل المهندس فهد خوري والشكر للغالي مدير اعمالي نائف”.
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مع بنتنا بنت الخليج #اميميه_طالب اجمل الاصوات الطربيه الاصيله فنانه خُلقا وخَلقاً فنانه محبه حقيقيه @oumaima_taleb من حفل الرياض عائله بن الشيخ والشعلان الكرام حفل كان راقي ورائع شكراً على دعوتهم ومحبتهم الكبيره لنا كما اود اشكر اخوي الغالي @rashidalsaeed اللي بوجوده يكون كل شي ملكي وبكل محبه انبسط بوجوده جنبي وكما احب ان اشيد بالديكور الرائع والراقي من مسرح واضاءه @ceremony_sparkles واشكر مهندس الصوت اللي كان سبب نجاح الحفل المهندس فهد خوري والشكر للغالي مدير اعمالي #نائف @alyousef2030
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F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">اميميه_طالب اجمل الاصوات الطربيه الاصيله فنانه خُلقا وخَلقاً فنانه محبه حقيقيه @oumaima_taleb من حفل الرياض عائله بن الشيخ والشعلان الكرام حفل كان راقي ورائع شكراً على دعوتهم ومحبتهم الكبيره لنا كما اود اشكر اخوي الغالي @rashidalsaeed اللي بوجوده يكون كل شي ملكي وبكل محبه انبسط بوجوده جنبي وكما احب ان اشيد بالديكور الرائع والراقي من مسرح واضاءه @ceremony_sparkles واشكر مهندس الصوت اللي كان سبب نجاح الحفل المهندس فهد خوري والشكر للغالي مدير اعمالي #نائف @alyousef2030View this post on Instagram
مع بنتنا بنت الخليج #اميميه_طالب اجمل الاصوات الطربيه الاصيله فنانه خُلقا وخَلقاً فنانه محبه حقيقيه @oumaima_taleb من حفل الرياض عائله بن الشيخ والشعلان الكرام حفل كان راقي ورائع شكراً على دعوتهم ومحبتهم الكبيره لنا كما اود اشكر اخوي الغالي @rashidalsaeed اللي بوجوده يكون كل شي ملكي وبكل محبه انبسط بوجوده جنبي وكما احب ان اشيد بالديكور الرائع والراقي من مسرح واضاءه @ceremony_sparkles واشكر مهندس الصوت اللي كان سبب نجاح الحفل المهندس فهد خوري والشكر للغالي مدير اعمالي #نائف @alyousef2030
A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on Feb 23, 2019 at 1:26pm PST
بدورها نشرت اميمة طالب مقطع فيديو لها مع احلام وعلقت عليه قائلة: “ما حقول غير الله يسعدك زي ما اسعدتيني و شكرا ام فاهد يا أطيب قلب على المفاجأة الجميله لاف يو يا الغالية”.
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