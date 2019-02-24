شاهد… احلام تحتفل بعيد ميلاد أميمة طالب وتغني لها بالفرنسية!

كتب امير فتحي في الأحد 24 فبراير 2019 05:51 صباحاً -

شاركت النجمة الاماراتية احلام بالإحتفال بعيد ميلاد الفنانة أميمة طالب، حيث ظهرت في فديو وهي تغني لها باللغة الفرنسية”joyeux anniversaire” واالانكليزية “Happy Birthday”.

كما نشرت احلام مقطع فيديو لها مع أميمة طالب وذلك عبر حسابها انستغرام وعلقت قائلة: “مع بنتنا بنت الخليج اميميه طالب اجمل الاصوات الطربيه الاصيله فنانه خُلقا وخَلقاً فنانه محبه حقيقيه من حفل الرياض عائله بن الشيخ والشعلان الكرام حفل كان راقي ورائع شكراً على دعوتهم ومحبتهم الكبيره لنا كما اود اشكر اخوي الغالي اللي بوجوده يكون كل شي ملكي وبكل محبه انبسط بوجوده جنبي وكما احب ان اشيد بالديكور الرائع والراقي من مسرح واضاءه واشكر مهندس الصوت اللي كان سبب نجاح الحفل المهندس فهد خوري والشكر للغالي مدير اعمالي نائف”.

بدورها نشرت اميمة طالب مقطع فيديو لها مع احلام وعلقت عليه قائلة: “ما حقول غير الله يسعدك زي ما اسعدتيني و شكرا ام فاهد يا أطيب قلب على المفاجأة الجميله لاف يو يا الغالية”.