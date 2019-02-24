أصالة تُقدِّم المفاجآت بحفلٍ خيري

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أحيت الفنانة السورية أصالة نصري حفلاً غنائياً خيرياً لصالح الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. ولقد تبرعت بأجرها كاملاً لمساعدتهم الأمر الذي استحق تنويهاً خاصاً من رئيس الجمعية المنظمة للحفل على موقفها الانساني.

وفاجأت الحضور بتقديم أغنيتها الجديدة "بنت أكابر" باللهجة الصعيدية التي ستصدر ضمن ألبومها الجديد، لتتابع بعدها بمجموعةٍ كبيرة من أغانيها، منها "يا مجنون"، حبة ظروف"، "اسفة"، "مين فينا"، "هيقولك"، "يا مجنون"، "خانة الذكريات"، "أنا حبك"، وغيرها من الأعمال التي لاقت تفاعلاً.

وتابعت بتقديم المفاجآت، مع المنشد ايهاب يونس ورقصة تنورة، فيما غنت للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ "مشيت على الأشواك"، وأهدت نجلها أغنية "يسمحولي الكل" وسط التصفيق.

وخلال الحفلة، قالت بأنها تلقت نصيحة بالغناء فقط وعدم الكلام على المسرح. وهو ما أثار ضحك الحضور، خاصةً مع تأكيدها أنها لا تقدر على السكوت لأنها تحب قول الحقيقة ولا تكذب.

وكعادتها، غازلت زوجها المخرج طارق العريان الذي تواجد في الحفل، فيما تحدثت عن رغبتها في الحصول على الجنسية المصرية.