هل رفض روبرت داوني جونيور العمل مع ريز ويزرسبون في عمل تقوم بإنتاجه؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل رفض النجم العالمي روبرت داوني جونيور العمل مع النجمة ريز ويزرسبون؟ تساؤل جديد انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية ، وتحديدا بعد نشر أحدى المواقع تقريرا زعم أن الممثلة تتوسل إلى الممثل ليعمل معها بمشروع فني تقوم هي بإنتاجه ، إلا أن موقع " جوسيب كوب " أكد ان ما يتردد ما هو إلا شائعة سخيفة ، فالتقرير المنشور استند كليا على ادعاءات لا أساس لها من مصدر مجهول .
و تواصل موقع "جوسيب كوب" مع المتحدث باسم داوني جونيور الذي أكد أن ما نشر غير صحيح تماما فلم تكن "ويزرسبون" تزعج داوني جونيور و تلح عليه لكي ينضم لأحد مشاريعها، ولم يرفض الممثل طلباتها.
بدأت الشائعة بنشر موقع "Star" تقريرا حول أن الممثلة الشهيرة أرسلت لروبرت دوانى جونيور مقاطع فيديو قصيرة وطلبت منه التوقيع لتجسيد دور في أحد الأعمال التي تنتجها لكنه بدا غير مهتم، و طلب منها بشكل لائق التوقف عن ذلك.
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