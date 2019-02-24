شاهد… سعودي يحصل على الباز الذهبي بعد عرض أذهل جمهور Arabs Got Talent

كتب امير فتحي في الأحد 24 فبراير 2019 04:12 صباحاً -

استطاع المتسابق السعودي هاشم أن في Arabs Got Talent أن يحصل على الباز الذهبي، بعد عرضه الاستثنائي الذي أثار إعجاب لجنة التحكيم بشدة والحضور.

المشترك السعودي قدم عرضاً راقصاً من نوع خاص، حيث أدى استعراض راقص مستوحى من روح المستقبل، استطاع به أن يذهل لجنة التحكيم مع مقدمي البرنامج ريا أبي راشد وقصي خضر.

وبعد أن أنهى المتسابق السعودي عرضه اللافت، دخل على الفور كلاً من ريا أبي راشد وقصي خضر ووقفا أمام لجنة التحكيم ليضغطا على الباز الذهبي الذي نقل المشترك إلى المرحلة النهائية دون دخوله في أي من التصفيات.

ويعد حصول المتسابق السعودي على الباز الذهبي أمراً استثنائياً، بعد أن منح البرنامج الحق لمقدمي البرنامج أن يضغطا على الزر للمواهب التي تثير إعجابهما.