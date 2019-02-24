شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الثمانينيات يجتمعون من جديد فى عيد ميلاد المطرب علاء عبدالخالق × 7 فيديوهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحضور مصطفى قمر وحميد الشاعرى ومحمد محيى، أحيا أصدقاء العمر عيد ميلاد مطرب الزمن الجميل علاء عبد الخالق، وقدموا باقة من أغانيهم فى تلك الفترة الرائعة، والتى حملت العديد من الأغانى لهذا الجيل وما زالت محفورة فى الذاكرة لدينا حتى الآن.

المطرب والملحن حميد الشاعرى، هنأ المطرب علاء عبد الخالق فى عيد ميلاده، قائلاً: "عيد ميلاد صديق العمر علاء عبد الخالق كل سنة وأنت طيب يا غالى".

أظهرت الفيديوهات مجموعة من نجوم الثمانيات، وغنوا باقة من أجمل أغانيهم الرائعة فى تلك الحقبة الزمنية التى أثرت فى مشاعرنا ووجداننا وما زالت حتى الآن.

بينما قدم المطرب مصطفى قمر، أغنية "سكة العاشقين"، "وهنقول إحنا لسه حبايب" و"يا ليلة"، أما المطرب حسام حسنى، غنى أغنية "لولانش"، ولم يفوت الفنان علاء عبد الخالق تلك اللحظة إلا بالمشاركة فى الغناء، حيث قدم أغنية "قلبك طيارة ورق"، أما الفنان هشام عباس فشدى بأغنية "لكان على الخاطر".



حميد الشاعرى وهشام عباس



علاء عبد الخالق