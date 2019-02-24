داكوتا جونسون تتألق بحفل جوائز "Spirit Awards"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حضر فريق عمل فيلم الرعب والإثارة "Suspiria" لفعاليات حفل توزيع جوائز "Spirit Awards"، منهم النجمة العالمية، داكوتا جونسون، تيلدا سوينتون، كلوي موريتز، ميا جوث، ومخرج الفيلم لوكاس جوداجينو، والذين حرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية فور وصولهم على السجادة الحمراء.

كان الفيلم فاز بجائزة "روبرت التمان" التكريمية، ومرشح لجائزة أخرى وهي أفضل تصوير سينمائي.

وتدور أحداث الفيلم حول شركة رقص عالمية، والتي يحدث العديد من المواقف المريبة والمخيفة، بين راقصة طموحة، معالج نفسي، ومحاولتهم لعدم الاستسلام لهذا الكابوس، ويتشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم هوليوود، وهم داكوتا جونسون، تيلدا سوينتون، ميا جوث، وأنجيلا وينكلر.