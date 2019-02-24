كتب امير فتحي في الأحد 24 فبراير 2019 02:32 صباحاً -

صدر أمر ملكي سعودي، السبت، بتعيين الأمير خالد بن سلمان نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير. وبموجب أمر ملكي سعودي، السبت، تقرر تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية بمرتبة وزير. ونص أمر ملكي سعودي على صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية… تعيين خالد بن سلمان نائبا لوزير الدفاع وريما بنت بندر سفيرة لدى امريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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