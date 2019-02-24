ماجد المهندس يطبع كف يده على أحد جبال «العلا».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم العراقي ماجد المهندس لاحياء حفل غنائي ضخم، يختتم به فعاليات مهرجان «شتاء طنطورة» بمدينة العلا، وذلك بمشاركة النجم السعودي راشد الماجد، والفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر.

المهندس وقبل الحفل بأيام قليلة، حرص على زيارة الأماكن الأثرية في «العلا»، وفي صور من أجواء جولته، ظهر النجم العراقي يطبع كف يده على أحد جبال «العلا»، واعرب ماجد عن انبهاره بمعالم المدينة بتعليق على صورة من الجولة، كتب معلقاً عليها: «جولة جميلة في مدينة العلا ».

من ناحية أخرى، طرح ماجد المهندس أغنية جديدة مؤخرا بعنوان «انتبه»، وهي من كلمات الشاعر تركي آل الشيخ، ومن ألحان نواف عبد الله، ومن إنتاج وتوزيع شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات.

يُذكر أن ماجد المهندس كان قد أحيا مؤخراً حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان «هلا فبراير» بالكويت، بمشاركة النجمة اللبنانية نجوى كرم، وهو الحفل الذي تزامن مع الاحتفال بعيد الحب حول العالم.